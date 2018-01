La 62e session de la (CADHP), des droits de l’homme et des peuples est prévue en Mauritanie en avril et mai 2018

Une mission de la commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) conduite par sa secrétaire générale, Dr.Mary Maboreke, en visite en Mauritanie a tenu, à Nouakchott avec le commissaire aux droits de l’Homme et à l’action humanitaire, M. Cheikh Tourad Ould Abdel Maleck, une séance de travail.

Au cours de cette rencontre, Ould Abdel Malik a présenté un exposé sur les réalisations accomplies par la Mauritanie en matière de droits de l’Homme au cours des dernières années. De même, les relations entre la Mauritanie et cette instance de l’Union Africaine et les moyens de les renforcer ont été passées en revue.

En novembre 2017, et dans une déclaration, devant la 61e session de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), le Commissaire aux Droits de l’Homme et à l’Action Humanitaire, Mr Cheikh Tourad Ould Abdel Malik avait invité l’organe de l’Union Africaine (UA) en charge de la promotion et de la protection des droits de l’homme et des peuples, à tenir les assises de la 62e session prévue en Avril et Mai 2018 en Mauritanie. Cette invitation du Gouvernement mauritanien a été acceptée par la CADHP.